В Совфеде считают, что тарифные войны Трампа могут сплотить БРИКС

Если страны БРИКС выработают совместный ответ на введение тарифов президентом США Дональдом Трампом, то это сплотит объединение. Такое мнение высказал сенатор Александр Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил о намерении созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа.

По его мнению, если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США, причем таким, который Трамп хотел предотвратить. Сенатор считает, что столкновение примет открытый характер.

«В этом случае тарифные войны Трампа будут иметь обратный эффект — стать фактором не разобщения, а сплочения стран БРИКС», — написал Пушков.

США ввели дополнительную пошлину в размере 40% в отношении бразильских товаров в конце июля.

В Белом доме объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Вашингтон планирует ввести пошлины против всех торговых партнеров России.

Ранее в МИД Индии назвали тарифные меры Трампа «неразумными».