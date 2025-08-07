На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде считают, что тарифные войны Трампа могут сплотить БРИКС

Сенатор Пушков: совместный ответ БРИКС на тарифы Трампа сплотит объединение
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Если страны БРИКС выработают совместный ответ на введение тарифов президентом США Дональдом Трампом, то это сплотит объединение. Такое мнение высказал сенатор Александр Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил о намерении созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа.

По его мнению, если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США, причем таким, который Трамп хотел предотвратить. Сенатор считает, что столкновение примет открытый характер.

«В этом случае тарифные войны Трампа будут иметь обратный эффект — стать фактором не разобщения, а сплочения стран БРИКС», — написал Пушков.

США ввели дополнительную пошлину в размере 40% в отношении бразильских товаров в конце июля.

В Белом доме объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Вашингтон планирует ввести пошлины против всех торговых партнеров России.

Ранее в МИД Индии назвали тарифные меры Трампа «неразумными».

