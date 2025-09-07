После визита в Китай президент России Владимир Путин вернулся к необходимости решения сложных внешнеполитических вопросов. Об этом пишет китайское издание NetEase.

Отмечается, что главное давление на РФ исходит от «коалиции желающих», обсуждающей возможность размещения сил НАТО на территории Украины после заключения мирного соглашения. Издание напоминает, что Москва выступает категорически против подобных планов. В то же время лидеры стран Евросоюза (ЕС) подают идею как шаг по обеспечению безопасности, но РФ считает подобный вариант неприемлемым.

Давление также исходит от президента США Дональда Трампа, который требует от ЕС ужесточения санкций и полного отказа от российских энергоресурсов.

3 сентября завершился четырехдневный визит президента РФ Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Путин назвал недопустимым тон Запада.