Захарова рассказала о беспилотниках, охраняющих пляжи в Северной Корее

Захарова: БПЛА мониторили пляж в КНДР во время визита Лаврова
true
true
true
close
KCNA

Беспилотники занимались мониторингом курортной зоны в КНДР во время визита в республику российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях международного форума «Крылья Сахалина».

«Это просто один из примеров. Нет, наверное, сейчас той страны, которая бы этой теме не уделяла приоритетного внимания», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов, могут ли беспилотники стать основой для международного сотрудничества.

24 июня в Северной Корее на побережье Японского моря открылся новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма», рассчитанный специально на российских туристов. Одними из первых гостей стали 13 отдыхающих, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В инфраструктуру курорта входят новейшие отели, пляжи со всем необходимым, аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, кафе и рестораны. Прежде на этом месте располагался военный аэродром, который был преобразован в гражданский аэропорт для приема туристов.

Ранее российская туристка привезла из КНДР копию ядерной ракеты.

