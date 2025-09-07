На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде недовольны решением выпускать за границу молодежь: «Выстрел себе в ногу»

Нардеп Костенко: решение выпускать молодежь за границу – выстрел себе в ногу
true
true
true
close
Shutterstock

Правительство Украины создало себе большие проблемы, разрешив молодежи выезжать за границу. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Новый отсчет».

«Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу», — заявил Костенко.

По его словам, как дети, так и молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет уедут за границу и больше не вернутся на Украину. Костенко призвал сосредоточить все силы на мобилизации в стране, а не искать оправдание подобным мерам на выезд.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого гражданам-мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию республики.

26 августа 2025 года премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что запрет на выезд снимается для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

28 августа представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что молодые люди начали покидать территорию страны в первый день действия постановления, разрешающего пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее СМИ заявили о росте числа случаев уклонения от армии на Украине.

