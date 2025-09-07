На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил о жестком давлении США на Бразилию

Песков: Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны США, на нее оказывают давление из Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. Очень жесткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии», — сказал он.

Незадолго до этого сообщалось, что президент страны Луис Инасиу Лула да Силва проведет виртуальный саммит стран-участниц БРИКС, на кортом обсудят торговую политику лидера США Дональда Трампа.

Газета Globo сообщала ранее, правительство Бразилии санкционировало начало процесса принятия ответных мер на пошлины, которые были введены президентом США Дональдом Трампом.

28 августа бразильские власти уполномочили Палату внешней торговли (Camex) начать консультации по оценке применения закона. У палаты есть 30 дней для того, чтобы решить, подпадают ли действия Вашингтона под ответные меры. МИД Бразилии планирует 29 августа уведомить США о запуске механизма. По мнению бразильских властей, этот шаг может ускорить диалог и переговоры.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии отказался «унижаться» перед Трампом после введения пошлин.

