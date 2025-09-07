Трамп высказался о новых военных операциях против наркокартелей в Карибском бассейне

Президент Дональд Трамп заявил о готовности США продолжать военные операции в Карибском бассейне против наркокартелей. Об этом говорится в письме лидера на имя спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона и временного председателя сената Чака Грассли, которое опубликовала в соцсети X журналистка Алайна Трин.

Глава государства сообщил, что невозможно предсказать, сколько продлятся военные действия против наркокартелей.

«ВС США остаются в состоянии готовности для проведения дальнейших военных операций», — подчеркнул американский лидер.

2 сентября военные США уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах. По словам Трампа, удар произошел, когда «террористы» перевозили незаконные наркотические средства в сторону Соединенных Штатов. В августе американские ВС отправили свыше 4 тыс. морских пехотинцев и моряков, атомную ударную подводную лодку, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер в воды Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с наркокартелями.

По словам источника в Пентагоне, эти шаги должны были устранить угрозы нацбезопасности страны «со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций». Он утверждал, что действия США носят демонстративные характер и должны подать сигнал, а не привести к ударам по картелям.

Ранее в США допустили применение силы против Венесуэлы.