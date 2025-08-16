На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США перебросили на Карибы подлодку и ракетный крейсер для устрашения наркокартелей

CNN: США направили на Карибы атомную подводную лодку для борьбы с наркокартелями
US Marines

Американские ВС отправляют свыше 4 тыс. морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с наркокартелями, передает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Один из них рассказал, что переброска морской пехоты является частью более масштабной передислокации военных сил, которая идет уже три недели.

«В рамках миссии Южному командованию ВС США также будут переданы атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер», — говорится в материале.

Другой источник отметил, что эти шаги должны устранить угрозы нацбезопасности страны «со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций». Пока действия США носят демонстративные характер и должны подать сигнал, а не привести к ударам по картелям.

Как сообщает телеканал, некоторые военные обеспокоены, так как морские пехотинцы не обучены проводить операции по пресечению незаконного оборота наркотиков.

В январе президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США будут считать наркокартели «террористическими организациями». До вступления лидера в должность высокопоставленный представитель его администрации говорил, что этот шаг «откроет новые возможности для выполнения миссии Трампа по обеспечению внутренней безопасности». Политик намерен «полностью искоренить» присутствие картелей и в том числе собирается создать целевые группы с участием сотрудников ФБР.

Ранее Сальвадор поместил в «мегатюрьму» депортированных из США преступников.

Второй срок Трампа
