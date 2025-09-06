Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, так как привык быть лишь пешкой в руках Запада. Об этом в статье для InfoBRICS написал каирский исследователь экономики Ахмед Адель.

Он утверждает, что Путин хочет завершить конфликт путем переговоров. Эксперт добавил, что президент РФ общается со всеми заинтересованными в этом сторонами, кроме Зеленского.

«Хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится», — считает Адель.

Он добавил, что президент Украины привык действовать вместе с западными лидерами, в первую очередь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

6 сентября Зеленский заявил, что не может приехать в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, назвав это предложение неприемлемым. Вместо этого, по словам Зеленского, Путин «может приехать в Киев». Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что президент РФ не поедет в украинскую столицу, так как «Украина — проигравшая сторона». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России ответили на отказ Зеленского ехать в Москву.