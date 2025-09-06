В Кремле рассказали о прозрачности мессенджеров для спецслужб

Переписка в любых мессенджерах абсолютно прозрачна для представителей спецслужб. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, следует понимать, что любые мессенджеры являются абсолютно прозрачной системой.

«И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что это следует учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

Накануне Песков рассказал, что мошенники могут начать использовать отечественный мессенджер MAX, также как используют сейчас зарубежные сервисы.

13 августа в Роскомнадзоре сообщили, что звонки через Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) были заблокированы для борьбы с мошенниками. Как заявили в Госдуме, владельцы мессенджеров «фактически стали пособниками преступников», а доля атакованных граждан только в WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза. Минцифры РФ при этом не исключило, что доступ может быть восстановлен. Однако, по словам депутата Антона Горелкина, это будет возможно только после «приземления» мессенджеров в России.

Ранее в Кремле выступили за сохранение Telegram и WhatsApp в России.