На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Киеве

Сенатор Карасин: обмен Путина и Зеленского предложениями через СМИ — это неплохо
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Обмен президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским различными предложениями через СМИ — это неплохо. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Но наш президент имел в виду, что если у Зеленского действительно есть какая-то позиция, то пусть бы он подъехал один», — добавил сенатор.

По его мнению, сейчас складывается впечатление, что украинский президент «сам себе не принадлежит», он все время ездит советоваться с западными коллегами.

Карасин отметил, что такого достаточно негрубого обмена мнениями вреда нет, как и пользы.

6 сентября Зеленский заявил, что не может приехать в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, назвав это предложение неприемлемым. Вместо этого, по словам Зеленского, Путин «может приехать в Киев». Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что президент РФ не поедет в украинскую столицу, так как «Украина — проигравшая сторона». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России ответили на отказ Зеленского ехать в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами