В России отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Киеве

Сенатор Карасин: обмен Путина и Зеленского предложениями через СМИ — это неплохо

Обмен президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским различными предложениями через СМИ — это неплохо. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Но наш президент имел в виду, что если у Зеленского действительно есть какая-то позиция, то пусть бы он подъехал один», — добавил сенатор.

По его мнению, сейчас складывается впечатление, что украинский президент «сам себе не принадлежит», он все время ездит советоваться с западными коллегами.

Карасин отметил, что такого достаточно негрубого обмена мнениями вреда нет, как и пользы.

6 сентября Зеленский заявил, что не может приехать в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, назвав это предложение неприемлемым. Вместо этого, по словам Зеленского, Путин «может приехать в Киев». Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что президент РФ не поедет в украинскую столицу, так как «Украина — проигравшая сторона». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

