Премьер Словакии высказался об отправке военных на Украину

Фицо: Словакия не будет отправлять войска на Украину при гарантиях безопасности

Словакия не будет отправлять своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности Евросоюза (ЕС). Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

В то же время он отметил, что Словакия готова оказывать логистическое содействие в данном вопросе. По его словам, Словакия не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Австрийская газета Kurier писала о том, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза (ЕС) по поводу отправки войск на Украину.

