В конгрессе США назвали Трампа «информатором ФБР» в деле Эпштейна

Президент США Дональд Трамп был информатором Федерального бюро расследований (ФБР) по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, передает Daily Beast.

По его словам, Трамп «был единственным, кто более десяти лет назад был готов помочь прокурорам разоблачить Эпштейна» и пресечь его преступления в отношении несовершеннолетних.

«Он [Трамп] ненавидит то, в чем обвиняют Эпштейна, и то, кем он был. И когда Трамп об этом узнал, когда понял, что Эпштейн был не просто светским львом, а злым человеком, предположительно, вовлеченным в недобросовестные схемы, президент дистанцировался от него еще до того, как стал президентом», — сказал спикер конгресса США.

В августе помощница Эпштейна Гислейн Максвелл заявила сотрудникам минюста США, что никогда не видела какого-либо неподобающего поведения со стороны действующего американского президента Дональда Трампа.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США опубликовали пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры Эпштейна.