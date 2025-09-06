Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов якобы «лично» участвует в боевых действиях. Об этом заявил спикер ведомства Андрей Юсов, передает агентство УНИАН.

«Это не просто человек, который только говорит, что нужно делать, но когда нужно и показывает, как. Для него очень важно, чем живут подразделения», — сказал он.

6 сентября Юсов также заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году, если на Россию будет оказано давление. Он также назвал другие факторы, которые, по его мнению, могут привести к урегулированию конфликта, — укрепление ВСУ и экономическая помощь Киеву со стороны Запада.

В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил, что Европа хочет урегулирования конфликта на Украине.

Ранее СМИ узнали о пессимизме Трампа по вопросу решения конфликта на Украине.