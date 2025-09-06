На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГУР МО Украины заявили, что конфликт может закончиться в 2025 году

Спикер ГУР Украины Юсов: конфликт может закончиться уже в 2025 году
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Конфликт на Украине может закончиться уже в 2025 году, если на Россию будет оказано давление, заявил пресс-секретарь Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов. Его слова приводит украинский телеканал ТСН.

«Может война закончиться в этом году? Может», — отметил он.

По словам Юсова, для этого должно «совпасть много факторов». Речь идет об усилении санкционного давления на Россию, укреплении ВСУ и экономической помощи Киеву со стороны Запада, считает он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США совместно с партнерами разберутся с вопросом выработки гарантий безопасности для Украины.

Трамп добавил, что ключевая роль в данном вопросе будет отведена Европе. По его словам, это связано с тем, что европейцы «хотят быть первыми».

Ранее СМИ узнали о пессимизме Трампа по вопросу решения конфликта на Украине.

