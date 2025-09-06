На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Херсонский губернатор заявил, что Запад манипулирует темой детей в новых регионах

Сальдо: Запад использует тему детей в новых регионах России в целях пропаганды
Сергей Бобылев/РИА Новости

Запад манипулирует темой детей, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, используя ее в целях пропаганды. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

3 сентября Великобритания внесла в санкционный список российские движения «Движение первых» и «Волонтеры победы». В МИД королевства заявили, что санкции введены за причастность к якобы «депортации детей с территории Украины» и участие в дестабилизации государства.

Сальдо отметил, что происходящее с детьми вызывает соучаствует, поэтому происходит манипуляция проблемами, связанными. По его словам, это искусно используются пропагандистской системой Запада, которая эту тему постоянно эксплуатирует.

Чиновник добавил, что херсонские власти уже неоднократно передавали детей семьям, которые остались на правобережье.

Ранее Захарова назвала власти Великобритании неонацистами.

