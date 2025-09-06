Вице-премьер Оверчук рассказал о процессе разблокирования дорог на Южном Кавказе

Россия поддерживает разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе, это отвечает и ее интересам, и находящихся там стран. Об этом заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он напомнил, что один из пунктов трехсторонней декларации лидеров России, Азербайджана и Армении, принятой 9 ноября 2020 года, напрямую предусматривает необходимость решения вопроса разблокирования коммуникаций между республиками и налаживание нормальных экономических отношений.

Оверчук добавил, что у России «нормальные экономические отношения» как с Арменией, так и с Азербайджаном. Более того, РФ и Армения являются союзниками в рамках Евразийского экономического союза. Хорошие отношения между тремя странами принесут выгоды всем государствам Южного Кавказа, добавил вице-премьер.

Политик подчеркнул важность того, чтобы Армения как страна, входящая в ЕАЭС, имела возможность нормально развиваться и иметь хорошие транспортно-логистические связи со своими соседями, включая Россию. По его словам, очень важен процесс разблокирования дорог и для Азербайджана, в частности, для удобной связи с Нахичеванью.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее делегации Армении и Азербайджана совершили взаимные визиты в рамках встречи по делимитации.