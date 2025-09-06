Вице-премьер РФ оценил экономическое сотрудничество Москвы и Баку

Торгово-экономическое сотрудничество России с Азербайджаном нормально развивается, несмотря на сложности. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Недавно успешно провели заседание межправительственной комиссии. Наши связи одинаково важны для наших стран, и никто не хочет потерять все то хорошее, что было наработано за все предшествующие годы», — сказал он.

Оверчук добавил, что Россия поддерживает постоянные контакты с азербайджанскими коллегами. Он выразил надежду, что существующие проблемы скоро будут решены.

Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Китай заявил, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места. По его словам, вернуть контакты в прежнее русло способен взаимный интерес стран.

До этого Оверчук заявил, что Россия ведет работу над улучшением отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое сотрудничество очень важно для Москвы и Баку. Он рассказал о межправительственной комиссии, на которой обе стороны подчеркнули развитие экономического сотрудничества.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее в России объяснили решение о блокировке заявки Азербайджана на вступление в ШОС.