Европейские представители поедут в США просить санкции против России

Европейские представители на следующей неделе отправятся в США, чтобы обсудить санкции против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press (AP).

«Группа европейских чиновников во главе со спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном посетит в понедельник Министерство финансов США, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники AP, министр финансов Скотт Бессент в пятницу перед встречей беседовал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по этому вопросу.

5 сентября газета The Wall Street Journal писала, что Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России.

Отмечалось, что при этом Трамп обратился к европейским лидерам с призывом прекратить закупки российской нефти. Он также призвал лидеров оказать экономическое давление на Китай, пишет газета.

Ранее в Германии раскрыли подробности «горячего» разговора Трампа с лидерами ЕС.