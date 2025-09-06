На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейские представители поедут в США просить санкции против России

AP: чиновники ЕС 8 сентября обсудят в США санкции против России
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Европейские представители на следующей неделе отправятся в США, чтобы обсудить санкции против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press (AP).

«Группа европейских чиновников во главе со спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном посетит в понедельник Министерство финансов США, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники AP, министр финансов Скотт Бессент в пятницу перед встречей беседовал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по этому вопросу.

5 сентября газета The Wall Street Journal писала, что Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России.

Отмечалось, что при этом Трамп обратился к европейским лидерам с призывом прекратить закупки российской нефти. Он также призвал лидеров оказать экономическое давление на Китай, пишет газета.

Ранее в Германии раскрыли подробности «горячего» разговора Трампа с лидерами ЕС.

Санкции против России
