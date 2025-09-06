На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова указала на недостаток отношения Запада к своей культуре

Захарова назвала ахиллесовой пятой отношение Запада к культуре как к мягкой силе
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подход Запада, который создал мягкую силу и инструментарий влияния вместо культуры, стал его ахиллесовой пятой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, США самостоятельно присвоили себе право считаться лидером в сфере массовой, поп- и кинокультуры современности. Захарова отметила, что многие страны согласились с этой точкой зрения, определили аналогичную роль и для своей культуры, обозначив ее понятием «мягкой силы».

«И это их ахиллесова пята, потому что именно так они к культуре относятся» — сказала Захарова на деловом завтраке «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения» в рамках Восточного экономического форума.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами