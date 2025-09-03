На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа проблема российского кинематографа в период санкций

Продюсер Толстунов: изоляция от зарубежных фестивалей не пойдет на пользу кино в России
Shutterstock/Scarc

Отсутствие возможности участвовать в крупных международных кинофестивалях плохо скажется на российском кино. Об этом заявил ТАСС продюсер Игорь Толстунов.

Толстунов уверен, что изоляция никому не идет на пользу. По его словам, помимо обмена опыта, для кинематографистов важно чувство «причастности к чему-то большему». Как отметил продюсер, подобные мероприятия – это возможность пообщаться с зарубежными коллегами, которые могут поделиться разными взглядами, творческими методами, вкусами.

«Даже в сложные советские времена наши фильмы показывали в Каннах, Венеции, Берлине и так далее. Участие в кинофестивалях сложно переоценить», — поделился продюсер.

По мнению Толстунова, изоляция на фоне санкций со временем пройдет.

29 августа издание «Страна.ua» сообщило, что Министерство иностранных дел и Министерство культуры Украины возмутились тем, что на Венецианском кинофестивале подняли российский флаг.

Ведомства призвали организаторов фестиваля «избавиться от присутствия России и российского флага».

25 августа МИД Украины осудило американского режиссера Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино.

Ранее Ефремов официально развелся с пятой женой после ссоры из-за свидания.

