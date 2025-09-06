Кремль анонсировал прямую линию Путина до конца года

Песков: Путин до конца года проведет прямую линию с большой пресс-конференцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС, что российский лидер Владимир Путин до конца года проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией.

«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Последняя на данный момент прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла 19 декабря 2024 года. Такой формат был выбран уже в третий раз с момента его первой пробы в 2020 году.

В середине августа Путин поручил до 1 октября разработать план структурных изменений в российской экономике. В соответствующем документе говорится, что план должен предусматривать несколько основных направлений, в частности, изменение структуры занятости, изменение структуры потребления, повышение качества инвестиционного климата, повышение уровня технологического развития экономики РФ, трансформацию структуры и формирование нового качества внешней торговли и повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.

