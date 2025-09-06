США и Белоруссия обсуждают новое освобождение заключенных

Трамп: США и Белоруссия обсуждают освобождение еще около 1,5 тыс. заключенных

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что Вашингтон обсуждает с Минском освобождение еще около 1,5 тысячи заключенных, находящихся в белорусских тюрьмах.

По его словам, в Белоруссии содержатся примерно 1400 или 1500 заключенных, и часть из них являются политзеками.

«Это большое число, и мы говорим об их освобождении. Некоторые из них политические. Я думаю, что многие из них политические, и похоже, что они будут освобождены в ближайшем будущем», — отметил Трамп.

Во время общения с журналистами Трамп рассказал, что считает своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «сильным и уважаемым лидером».

Таким образом американский президент прокомментировал помилование 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, перед Днем Независимости Белоруссии.

2 сентября Лукашенко в ходе встречи в Пекине поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешными переговорами с Трампом в Анкоридже.

Ранее встреча Светланы Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.