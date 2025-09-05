ООН распространит обращение России по ситуации в Буче

Офис Гутерриша: письмо России по инсценировке в Буче распространят в ООН

Организация Объединенных Наций распространит обращение России, касающееся инсценировки в Буче, в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

«При обращении любого государства-члена с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», — пояснил Дюжаррик.

Он также отметил, что позиция ООН по вопросу Бучи остается неизменной и неоднократно обсуждалась на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

4 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постоянное представительство России при ООН направило генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу письмо с указанием на неоправданное затягивание ответа по инсценировке в Буче в 2022 году.

Она указала, что после российского запроса в сентябре прошлого года лишь в июле 2025 года постпредство РФ в Нью-Йорке получило ответ относительно событий в Буче.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инцидент в Буче был постановкой.