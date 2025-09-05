На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ООН распространит обращение России по ситуации в Буче

Офис Гутерриша: письмо России по инсценировке в Буче распространят в ООН
true
true
true
close
Brendan McDermid/Reuters

Организация Объединенных Наций распространит обращение России, касающееся инсценировки в Буче, в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

«При обращении любого государства-члена с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», — пояснил Дюжаррик.

Он также отметил, что позиция ООН по вопросу Бучи остается неизменной и неоднократно обсуждалась на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

4 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постоянное представительство России при ООН направило генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу письмо с указанием на неоправданное затягивание ответа по инсценировке в Буче в 2022 году.

Она указала, что после российского запроса в сентябре прошлого года лишь в июле 2025 года постпредство РФ в Нью-Йорке получило ответ относительно событий в Буче.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инцидент в Буче был постановкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами