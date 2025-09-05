Зеленский назвал условие поставок энергоресурсов в Словакию

Зеленский: Украина готова поставлять энергоресурсы в Словакию, но не российские

Украина готова осуществлять поставки нефти и газа в Словакию исключительно при условии, что эти энергоресурсы не имеют российского происхождения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает Укринформ.

«Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка», — подчеркнул украинский лидер.

5 сентября на западе Украины, в городе Ужгороде, состоялась встреча Владимира Зеленского и Роберта Фицо. Президент Украины назвал содержательными переговоры с премьер-министром Словакии. Зеленский отметил, что страны должны сохранять прагматический характер взаимодействия на уровне лидеров и в межправительственной работе.

Встреча проходила в закрытом режиме. В состав делегации вошла премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а со словацкой стороны — министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, а также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова.

Ранее в Европарламенте осудили Фицо за общение с Путиным.