Володин раскрыл роль России в поддержании моральных ценностей

Россия и ее граждане несут добро и моральные ценности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета, сообщает ТАСС.

По словам спикера Думы, во времена, когда в мире идет спор добра со злом, российские граждане и Россия защищают добро и моральные ценности, в то время как «Европа продвигает разрушительную идеологию».

«Они сами себя истребляют, это уже становится все более очевидным», — добавил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что на Кубани всегда бережно относились к сохранению традиционных ценностей.

В июне 2025 года Дума приняла сразу в двух чтениях закон о защите религиозных символов основных традиционных религий в России.

Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов — крестов (христианство), полумесяцев (ислам), звезды Давида (иудаизм) и других. Запрет будет действовать в средствах массовой информации, интернете, в том числе в соцсетях, в рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Закон направлен на защиту чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в стране.

Ранее в Госдуме предложили создать дружины для защиты традиционных ценностей.