Американист оценил планы Трампа переименовать минобороны США

Политолог Дудаков: переименование минобороны США нельзя назвать реформой
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Намерение президента США Дональда Трампа переименовать минобороны США в «министерство войны» подразумевает под собой лишь «косметическое изменение», не имеющее отношения к реальным реформам. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт напомнил, что американский лидер уже обещал провести аудит военного бюджета США, пересмотреть большое количество военных контрактов, а также уволить неэффективных чиновников. Однако, по его словам, прогресса в этом направлении до сих пор нет.

«У Дональда Трампа имеется некая предрасположенность к переименованию всего и вся. Так, он сменил название Мексиканского залива на «Залив Америки», пытался переименовать Персидский залив в Арабский. Теперь руки главы Белого дома дотянулись до Пентагона, который, по его задумке, вновь станет «министерством войны», — отметил Дудаков.

Он допустил, что у администрации США есть опасения, что после серьезных реформ американская военная машина может просто рухнуть, поэтому она вынуждена прибегать к полумерам и инструментам пиара.

В конце августа Трамп заявил, что ему больше нравится старое название министерства обороны, а именно «министерство войны». Он объяснил это тем, что США «должны не только обороняться, но и наступать».

В начале лета Трамп уже рассуждал на тему переименования минобороны. Глава Белого дома допустил, что рассмотрит возможность возвращения старого названия должности главы Пентагона «министр войны».

Ранее Пентагон официально уведомил ЕС о прекращении военной поддержки.

