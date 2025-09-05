На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пентагон официально уведомил ЕС о прекращении военной поддержки

Минобороны Литвы: США уведомили ЕС о прекращении военной поддержки
Joshua Roberts/Reuters

Соединенные Штаты намерены прекратить военную поддержку стран Евросоюза до следующего финансового года, сообщил директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис. Об этом пишет РИА Новости.

«На прошлой неделе министерство обороны США официально проинформировало страны, что со следующего года, со следующего финансового года, эта линия будет обнулена для всех европейских стран», — рассказал Урбелис.

По его словам, конкретно Литва пока не получила письмо от США о прекращении поддержки. Кроме того, аннулирование помощи не связано с пребыванием американских солдат в Европе и не свидетельствует об их скором выводе, добавил представитель министерства.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. Тем самым Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Получателями этих средств ранее были в основном Литва, Латвия и Эстония.

В Европе к этому шагу отнеслись с тревогой и сейчас пытаются получить от США дополнительные разъяснения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США выделят Польше многомиллиардный кредит на закупку вооружений.

