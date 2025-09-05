На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Лаосе назвали нарушением повышение пошлин со стороны США

Премьер Сипхандон: повышение пошлин США является нарушением международных норм
Keystone Press Agency/Global Look Press

Повышение торговых пошлин США является нарушением международного торгового законодательства. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон (на фото), передает РИА Новости.

«Что касается одностороннего повышения торговых пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации», — говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам.

В начале августа президент США Дональд Трамп принял решение о повышении торговых пошлин в отношении Канады, Тайваня, Швейцарии и ряда других стран. Наибольшее увеличение пошлин было зафиксировано в отношении Лаоса и Мьянмы (40%), а также Швейцарии (39%).

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее реакция Путина на подаренных Лаосом слонов попала на видео.

ВЭФ-2025
