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Трамп повысил пошлины против еще нескольких стран

Bloomberg: Трамп повысил торговые пошлины для Канады, Тайваня и Швейцарии
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп повысил торговые пошлины для Канады, Тайваня, Швейцарии и еще некоторых стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидерами по размеру новых пошлин стали Лаос и Мьянма (40%), а также Швейцария (39%). Против Канады глава Белого дома ввел пошлины в размере 35%, ЮАР — 30%, Тайваня и Шри-Ланки — 20%, Израиля — 15%, Венесуэлы — 5%.

Азиатские акции и американские фьючерсы показывают свое снижение на фоне этих новостей: тайваньский доллар снижается седьмой день подряд, а швейцарский франк отступает.

До этого CNN сообщил, что новые пошлины Трампа будут введены не 1 августа, как планировалось, а на неделю позже.

31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более 60 стран.

По данным Bloomberg, торговые партнеры США были разделены на три группы. Для большинства стран сохранен действующий с апреля базовый тариф в 10%. Он применяется к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальные пошлины в 15% коснутся примерно 40 стран с незначительным торговым дефицитом. Более высокие ставки предусмотрены для стран, не заключивших соглашения с США или имеющих значительный дефицит торговли в их пользу.

Ранее США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары.

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