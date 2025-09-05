Песков заявил, что верить на слово никому нельзя, в том числе Трампу

Песков: гарантии для РФ должны быть оформлены юридически, верить на слово нельзя

Гарантии безопасности для России должны быть оформлены юридически, так как верить на слово никому нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«На слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, можно ли верить партнерам на Западе, в том числе президенту США Дональду Трампу.

При этом Песков добавил, что сначала нужно договориться о принципах, а затем эти договоренности «класть на бумагу».

До этого президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что гарантии безопасности должны быть выработаны как для России, так и для Украины. Он подчеркнул, что если такие договоренности будут достигнуты, то российская сторона будет их уважать и исполнять в полном объеме.

Также глава государства высказался об отправке европейских войск на Украину в качестве гарантий безопасности. Путин отметил, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

Ранее Путин высказался о запросах Киева, касающихся места переговоров.