На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что верить на слово никому нельзя, в том числе Трампу

Песков: гарантии для РФ должны быть оформлены юридически, верить на слово нельзя
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Гарантии безопасности для России должны быть оформлены юридически, так как верить на слово никому нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«На слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, можно ли верить партнерам на Западе, в том числе президенту США Дональду Трампу.

При этом Песков добавил, что сначала нужно договориться о принципах, а затем эти договоренности «класть на бумагу».

До этого президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что гарантии безопасности должны быть выработаны как для России, так и для Украины. Он подчеркнул, что если такие договоренности будут достигнуты, то российская сторона будет их уважать и исполнять в полном объеме.

Также глава государства высказался об отправке европейских войск на Украину в качестве гарантий безопасности. Путин отметил, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

Ранее Путин высказался о запросах Киева, касающихся места переговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами