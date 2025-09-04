На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину на ВЭФ передали привет от Си Цзиньпина

Член ЦК КПК Хунчжун передал Путину наилучшие пожелания от Си Цзиньпина
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин получил привет от председателя КНР Си Цзиньпина, который на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) передал ему член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Хунчжун. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина», — сказал член ЦК КПК..

3 сентября Путин завершил официальный визит в КНР и вылетел во Владивосток. В аэропорт Шоуду его проводили министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.

За время поездки Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и другими лидерами стран.

Также накануне в Пекине состоялся военный парад, приуроченный к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, и Путин был одним из гостей мероприятия.

Ранее в МИД КНР ответили на слова Каллас о вызове миропорядку из-за встречи в Пекине.

