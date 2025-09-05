В Китае восхитились одним решением Путина после визита в Пекин

Baidu: в Китае восхитились Путиным, который полетел во Владивосток вместо Москвы

Решение президента России Владимира Путина полететь во Владивосток после своего визита в Китай вызвало восхищение в КНР. Об этом сообщает китайское издание Baidu, пересказ статьи приводит АБН24.

«Как только самолет Путина вылетел из Пекина, на карте его маршрута появилась дуга, которая потрясла мир. Его авиалайнер взял курс не на Москву», — говорится в сообщении.

Из Китая Путин направился на Дальний Восток — во Владивосток. Соответствующее решение главы государства вызвало удивление в КНР, говорится в статье. В Китае в этой связи обратили внимание, что президент РФ проводит «все больше времени в Азии».

Президент РФ Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в городе Тяньцзине в КНР с 31 августа по 1 сентября.

Владимир Путин после визита в Китай находится с рабочим визитом во Владивостоке. Он пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. В частности, 4 сентября российский лидер встретится с почетными гостями Восточного экономического форума (ВЭФ). На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих.

Ранее Путин ответил на вопрос о своей удачливости.