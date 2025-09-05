На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае восхитились одним решением Путина после визита в Пекин

Baidu: в Китае восхитились Путиным, который полетел во Владивосток вместо Москвы
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Решение президента России Владимира Путина полететь во Владивосток после своего визита в Китай вызвало восхищение в КНР. Об этом сообщает китайское издание Baidu, пересказ статьи приводит АБН24.

«Как только самолет Путина вылетел из Пекина, на карте его маршрута появилась дуга, которая потрясла мир. Его авиалайнер взял курс не на Москву», — говорится в сообщении.

Из Китая Путин направился на Дальний Восток — во Владивосток. Соответствующее решение главы государства вызвало удивление в КНР, говорится в статье. В Китае в этой связи обратили внимание, что президент РФ проводит «все больше времени в Азии».

Президент РФ Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в городе Тяньцзине в КНР с 31 августа по 1 сентября.

Владимир Путин после визита в Китай находится с рабочим визитом во Владивостоке. Он пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. В частности, 4 сентября российский лидер встретится с почетными гостями Восточного экономического форума (ВЭФ). На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих.

Ранее Путин ответил на вопрос о своей удачливости.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами