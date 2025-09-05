Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании в его стране иностранного легиона провалилась. Об этом в своей статье для британского журнала The Spectator заявил журналист Колин Фриман.

«Несмотря на то, что в качестве вербовщика выступал мастер-шоумен Владимир Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой развалюху», — написал он.

Автор отметил, что в данное подразделение набирали неквалифицированными «туристами» без боевого опыта, а на одного профессионального военного приходилось по несколько «неудачников». По его словам, наемники из-за языкового барьера не могли выполнять приказы и ориентироваться в оперативной обстановке.

Также журналист рассказал, что некоторые бойцы иностранного легиона жаловались, что ВСУ используют их в качестве «бесплатного пушечного мяса».

Более того, как заявил Фриман, через несколько месяцев после этого подразделения Зеленскому начали поступать письма от наемников с обвинениями в том, что он внушил им пустые мечты. Из-за этого некоторые иностранцы были вынуждены формировать отдельные группы вне рамок легиона и принимать участие в боях практически самостоятельно.

В начале августа офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тыс. иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды ВСУ вступают порядка 600 иностранных граждан. При этом Киев якобы покрывает расходы наемников на дорогу до Украины.

Ранее стало известно о большом числе попавших в плен наемников ВСУ.