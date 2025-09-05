На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд признал незаконным недопуск к выборам партии «Великая Молдова»

Михай Карауш/РИА Новости

Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии признала незаконным решение ЦИК о недопуске к парламентским выборам партии «Великая Молдова». Об этом РИА Новости рассказала экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер политсилы Виктория Фуртунэ.

По ее словам, Высшая судебная палата «поставила шах и мат злоупотреблениям» ЦИК.

Она рассказала, что в первом заседании ВСП, на котором было поддержано решение избирательной комиссии о недопуске партии на выборы, участвовал экс-генпрокурор Ион Мунтяну. Фуртунэ добавила, что бывший генпрокурор ранее вел против нее уголовное дело и имел личные мотивы.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.

В июле Фуртунэ рассказала, что с началом предвыборной кампании в Молдавии оппозиция сталкивается с препятствиями и лишением возможности говорить с избирателями.

По ее словам, власть в Молдове пытается «превратить выборы в фарс под европейские зонтики». Она подчеркнула, что в ЕС у оппозиции отнимают трибуны, телеканалы, деньги и право на слово, а делается это под лозунгом демократии.

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.

