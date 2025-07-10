На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер партии «Великая Молдова» заявила о препятствиях оппозиции на предвыборной кампании

Фуртунэ: в Молдавии у оппозиции отнимают право голоса под лозунгом демократии
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

С началом предвыборной кампании в Молдавии оппозиция сталкивается с препятствиями и лишением возможности говорить с избирателями. Об этом газете «Известия» рассказала лидер партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ.

По ее словам, власть в Молдове пытается «превратить выборы в фарс под европейские зонтики». Она подчеркнула, что в ЕС у оппозиции отнимают трибуны, телеканалы, деньги и право на слово, а делается это под лозунгом демократии.

Фуртунэ подчеркнула, что избирательная кампания в Молдавии проходит под «тотальным контролем и цензурой». Правящая партия испытывает страх перед возможной потерей своих позиций, считает политик.

До этого лидер оппозиционного молдавского политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что под видом упрощения торговых процедур с Евросоюзом происходит поглощение республики.

Парламент Молдавии 27 июня проголосовал за присоединение к трем международным конвенциям, что позволит Кишиневу интегрироваться в единую таможенную систему с 37 странами Европы.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами