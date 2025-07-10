Фуртунэ: в Молдавии у оппозиции отнимают право голоса под лозунгом демократии

С началом предвыборной кампании в Молдавии оппозиция сталкивается с препятствиями и лишением возможности говорить с избирателями. Об этом газете «Известия» рассказала лидер партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ.

По ее словам, власть в Молдове пытается «превратить выборы в фарс под европейские зонтики». Она подчеркнула, что в ЕС у оппозиции отнимают трибуны, телеканалы, деньги и право на слово, а делается это под лозунгом демократии.

Фуртунэ подчеркнула, что избирательная кампания в Молдавии проходит под «тотальным контролем и цензурой». Правящая партия испытывает страх перед возможной потерей своих позиций, считает политик.

До этого лидер оппозиционного молдавского политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что под видом упрощения торговых процедур с Евросоюзом происходит поглощение республики.

Парламент Молдавии 27 июня проголосовал за присоединение к трем международным конвенциям, что позволит Кишиневу интегрироваться в единую таможенную систему с 37 странами Европы.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.