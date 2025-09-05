В США рассказали, когда Трамп переименует Пентагон в «министерство войны»

Fox News: Трамп подпишет указ о переименовании Пентагона в пятницу

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о переименовании Пентагона в «министерство войны» в пятницу. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предусматривает использование «министерства войны» в качестве дополнительного наименования министерства обороны наряду с такими терминами, как «министр войны» для (шефа Пентагона Пита. - «Газета.Ru») Хегсета», — говорится в тексте.

30 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что в оборонном ведомстве США с первых дней второго срока Трампа начали прорабатывать «законодательные предложения», позволяющие изменить название Пентагона и его главы. По данным издания, в Белом доме пытаются найти варианты, как сделать это без необходимости получать одобрение конгресса.

Ранее Хегсет заявил, что Трамп вернул США к стратегии «мира через силу».