В Подмосковье устроили «тюрьму» для собак

Baza: в питомнике в подмосковном Чехове устроили тюрьму для собак

В питомнике, расположенном в городе Чехове Московской области, устроили «тюрьму» для собак под видом передержки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Одними из тех, кто отдал своих питомцев на передержку в питомник, оказались блогер Эльдар Джарахов и певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская). Их собаки должны были находиться там несколько недель. Хозяева питомника — Карина и Маша — обещали лучшие условия и воспитание.

Позже в в интернете появилось видео, на котором женщины мучают животных, а также фотографии собак из питомника, живущих в собственных экскрементах со следами избиений. Многие владельцы питомцев, включая Джарахова и MONA, узнали своих любимцев. Блогер и артистка заявили в соцсетях, что отправятся спасать собак и приехали в пункт передержки.

По информации РЕН ТВ, в чате, созданном владельцами собак, обсуждается, что питомцы вернулись домой в ужасном состоянии. У бультерьера после пребывания в питомнике нашли стафилококк, а у французского бульдога были исцарапаны мордочка и уши.

В пункт передержки прибыли сотрудники полиции. Блогеры потребовали закрыть питомник, а его владельцев посадить по статье «Жестокое обращение с животными».

