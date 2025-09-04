Экс-премьер Чехии впервые после нападения принял участие в общественной акции

Бывший премьер-министр Чехии и лидер оппозиционного политического движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш впервые после нападения принял участие в общественной акции. Об этом сообщил портал Idnes.

По данным журналистов, экс-премьер принял участие в предвыборном митинге ANO в Остраве. Он выступил перед сторонниками движения и представил предвыборную программу.

«Встреча в центре Остравы прошла без происшествий, а Бабиш и его команда действовали значительно осторожнее, чем на предыдущих предвыборных мероприятиях», — говорится в материале.

1 сентября на Бабиша было совершено нападение во время предвыборного мероприятия. Неизвестный сзади ударил политика металлическим предметом по голове. После инцидента политик обратился за медицинской помощью в больницу. Депутат от ANO Алеш Юхелка сообщил, что Бабишу сделали рентген, но не предоставил других деталей о состоянии здоровья экс-премьера, выразив лишь надежду на его скорейшее выздоровление.

Ранее экс-премьер Чехии скорректировал рабочую программу из-за нападения.