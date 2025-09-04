На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон рассказал, что должно стать следующим шагом при урегулировании на Украине

Макрон выразил надежду на очную встречу Путина и Зеленского
Omar Havana/AP

Следующим шагом в процессе урегулирования конфликта на Украине должна стать очная встреча главы этого государства Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон, пишет издание Toute L'Europe.

Также он допустил возможность проведения четырехстороннего саммита с участием не только Путина и Зеленского, но и представителей США и Европейского союза (ЕС). Как сказал Макрон, сейчас подобные встречи «становятся реальностью».

4 сентября в Елисейском дворце в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». На встрече присутствовали президент Франции, канцлер Германии Фридрих Мерц, специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и другие.

После завершения мероприятия Макрон провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о планах «коалиции желающих» в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины. По словам французского лидера, в настоящее время 26 стран в рамках «коалиции желающих» готовы обеспечивать военное присутствие на Украине «на земле, в воздухе или в море». При этом он подчеркнул, что такие гарантии безопасности могут быть реализованы только после завершения конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее Путин назвал «путем в никуда» проведение встречи с Зеленским.

