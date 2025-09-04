На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Италии отказалась отправлять войска на Украину

Премьер Италии Мелони: Рим не направит войска на Украину
Global Look Press

Правительство Италии не будет отправлять свои войска на территорию Украины. Об этом говорится в заявлении итальянского премьер-министра Джорджии Мелони по итогам встречи лидеров стран «коалиции желающих», передает ТАСС.

«Премьер-министр Мелони подтвердила, что Италия не будет отправлять войска на Украину, но готова поддержать потенциальное прекращение огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины», — говорится в заявлении.

4 сентября президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих». Само заседание прошло в Елисейском дворце в Париже.

Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Ранее Зеленский назвал «слабым» производство оружия в Европе.

Переговоры о мире на Украине
