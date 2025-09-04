На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецкий политолог высказался о загадочных смертях членов АдГ

Политолог Рар: смерти членов АдГ трудно назвать политическими
true
true
true
close
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар в интервью aif.ru прокомментировал череду смертей членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) незадолго до выборов.

«Насчет кончины кандидатов от АдГ сказать пока сложно. Я не думаю, что это политические убийства, люди были политически незначимыми. Часть умерших были в почтенном возрасте, одному лет 80. Но какое-то расследование ведется», — сказал эксперт.

31 августа директор института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург сообщил о смерти четырех кандидатов от АдГ в Северном Рейне-Вестфалии. Речь идет о 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и Стефане Берендесе, которому было 59 лет. По его информации, все инциденты произошли «внезапно», в течение последних двух недель.

Позднее стало известно, что количество умерших членов партии АдГ увеличилось до семи.

4 сентября газета Bild со ссылкой на председателя местного избиркома Монику Виссман написала, что в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии умерли не менее 16 кандидатов от разных партий.

Ранее на Западе заявили, что действия Мерца могут привести ФРГ к новому кризису.

