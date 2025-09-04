В Германии заявили о смерти 16 кандидатов в преддверии выборов

Bild: не менее 16 кандидатов от разных партий умерли перед выборами в Германии

В преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии умерли не менее 16 кандидатов от разных партий. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на председателя местного избиркома Монику Виссман.

«Сначала говорили о четырех, затем о семи политиках «Альтернативы для Германии». Однако расследование, проведенное BILD совместно с местной полицией, показало, что все они умерли естественной смертью», — говорится в материале.

По данным издания, также умерли по одному кандидату из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии Германии (СвДП), «Зеленых» и других более мелких фракций. Муниципальные выборы запланированы на 14 сентября.

31 августа директор института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург сообщил о смерти четырех кандидатов от АдГ в Северном Рейне-Вестфалии. Речь идет о 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и Стефане Берендесе, которому было 59 лет. Сообщалось, что все инциденты произошли «внезапно», в течение последних двух недель.

Ранее немецкий депутат нарисовал свастику на бюллетене для голосования.