В МИД назвали условия для возвращения западных компаний на рынок России

МИД: РФ может быть заинтересована в возращении ответственных западных компаний

Западные компании могут вернуться на российский рынок, если будут ответственно вести бизнес и соблюдать законодательство России. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский на полях Восточного экономического форума-2025.

«Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений», — сказал дипломат.

Биричевский добавил, что наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения отечественного бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в РФ. Речь идет, в частности, о приобретении, владении и пользовании недвижимым имуществом в предпринимательских целях и распоряжении акциями компаний.

Ранее Путин обвинил в ненадежности ушедшие с российского рынка компании.