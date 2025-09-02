На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде предложили пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими

Депутат Рады Камельчук предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами
На фоне катастрофической нехватки военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил пополнять их ряды пенсионерами и полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, достаточно много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые готовы служить, а им не разрешают. Снятие запрета даст возможность не призывать людей в более юном возрасте, сказал Камельчук.

Кроме того, он добавил, что в ряды ВСУ можно вернуть военных, которые самовольно оставили части, но тут необходимо решение по замене командования, приказы которых не воспринимаются из-за отсутствия авторитета.

До этого также звучали предложения призывать на службу в армию не только мужчин, но женщин с 18 лет. Такое предложение 27 августа озвучил командир батальона ВСУ Юрий Береза. По его словам мобилизация женщин и мужчин на Украине необходима для решения вопроса выживания страны.

Ранее в США заявили о приближении конца Украины.

