России предрекли лидерство в производстве редкоземельных металлов

РИА: Россия может войти в топ-5 по выпуску редкоземельных металлов к 2030 году

Россия имеет высокий шанс к 2030 году войти в топ-5 мира по производству редкоземельных металлов (РЗМ). К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости эксперты.

На данный момент ключевыми игроками по объемам добычи полезных ископаемых являются Китай, США, Мьянма, Австралия и Таиланд. Однако в «S+Консалтинг» считают, что с учетом реализации новой программы поддержки отрасли и приходом на рынок крупных инвесторов у России есть шанс попасть в пятерку лидеров.

Похожего мнения придерживается заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко, которая считает, что для реализации плана, РФ надо создать еще 15 новых производств к 2035 году. Для этого необходимы меры господдержки, а также привлечение дополнительных инвестиций в развитие технологий переработки, отметила она.

По словам Левашенко, эти меры помогут нарастить добычу РЗМ и включить в разработку новые типы руд, например, технологии разделения коллективных концентратов РЗМ на индивидуальные оксиды.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. По словам главы Белого дома, президент РФ Владимир Путин хочет заключить с США торговые сделки и «постоянно об этом говорит». Глава Белого дома отметил, что также не против вести торговлю с Россией, поскольку у нее есть много всего, что представляет ценность для Соединенных Штатов, в особенности полезные ископаемые.

Ранее глава Роснедр рассказал о возможностях двух российских месторождений редкоземельных металлов.