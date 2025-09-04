На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во время парада в Пекине количество заказов пиццы у Пентагона увеличилось в разы

Во время парада Победы КНР в разы выросли заказы пиццы вблизи Пентагона
true
true
true
close
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Число заказов в пиццериях рядом с Пентагоном увеличилось в четыре раза во время трансляции парада победы в Пекине, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Yuyuan Tantian в социальной сети Weibo.

Как отмечается в публикации на платформе Weibo, рядом с Пентагоном загрузка пиццерий Domino's и Papa John's увеличилась в четыре и три раза соответственно. Конкретно, количество заказов в Domino's возросло на 435%, а в Papa John's — на 333%. Этот всплеск совпал по времени с началом военного парада на площади Тяньаньмэнь. Американские СМИ связывают такую активность с переработками сотрудников Пентагона, которые заказывают еду в часы напряженной работы.

«Индекс пиццы» — это неформальный показатель роста активности федеральных ведомств и спецслужб США во время подготовки к важным событиям, таким, например, как военные конфликты. Его суть заключается в том, что в периоды острых кризисов сотрудники служб вынуждены работать вне графика, и заказывают большое количество пиццы, чтобы не отвлекаться от выполнения своих задач.

Так, например, 30 августа в социальных сетях разошлась волна слухов об исчезновении президента США Донольда Трампа. Сторонники «теории» приводили в качестве главных аргументов пятна на его руках, отсутствие его появления в эфире в течение трех дней, и резкий рост заказов пиццы у Белого дома — на 476%.

Третьего сентября в Пекине прошел грандиозный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и завершению Второй мировой войны. На торжественном мероприятии были представлены новейшие образцы вооружения. В числе почетных гостей — президент России Владимир Путин и лидеры других государств. Российский лидер выступил в роли главного гостя церемонии.

Ранее российский полковник Ходаренок заявил о необходимости проверить китайскую военную технику, показанную на параде, на полях СВО.

