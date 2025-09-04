На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Словакии у сотрудника парламента обнаружили гепатит

STVR: в словацком парламенте у сотрудника нашли гепатит А, столовую закрыли
Depositphotos

В парламенте Словакии у сотрудника канцелярии зафиксировали гепатит А, в связи с чем была закрыта столовая. Об этом сообщает Словацкое телевидение и радио (STVR).

«В Национальном совете (Парламенте. — «Газета.Ru») республики выявили желтуху. Гепатит А обнаружен у одного из сотрудников канцелярии», — заявили там.

По данным издания, ближайшее заседание депутатов назначено на следующий вторник, 9 сентября. В настоящий момент на месте инцидента предприняты санитарные меры, столовую закрыли. При этом, сообщается, что в самом парламенте отрицают информацию о том, что сотрудник работал в столовой.

Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова до этого рассказала «Газете.Ru», что через немытые ягоды можно заразиться гепатитом А, аскаридами, кишечной палочкой и другими инфекциями. Вирус гепатита А передается через грязные руки или зараженную воду при поливе, вызывая воспаление печени, слабость, желтуху и боль в животе. Норовирусы, которые также могут попасть на ягоды, особенно заразны и часто становятся причиной кишечных инфекций.

Ранее профессор рассказал, какие болезни можно подхватить через рукопожатие.

