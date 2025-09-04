В МИД Казахстана отвергли информацию о задержании главы ведомства

МИД: новость о задержании министра иностранных дел Казахстана является фейком

Новость о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу является фейком. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает пресс-служба ведомства.

«Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны», — говорится в сообщении.

О предполагаемом задержании дипломата сообщило издание ORDA. Утверждалось, что Нуртлеу якобы взяли под стражу в его доме сразу по возвращении на родину после посещения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Согласно сведениям издания, также могли быть задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, в доме которого прошли обыски, и ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана.

В начале августа в Казахстане по подозрению в получении взятки задержали заместителя министра транспорта республики Сатжана Аблалиева. Он занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут судить фигурантов дела о хищении $6 млн через благотворительный фонд.