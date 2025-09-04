Украина анонсировала разработку двух новых баллистических ракет

Украинская компания Fire Point, которая является разработчиком ракет «Фламинго», анонсировала разработку баллистических ракет FP-7 и FP-9 и систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Как сообщается, компания объявила об этом на международной выставке MSPO в Польше.

СМИ пишет, что у ракеты FP-7 будет дальность поражения до 200 км и боевая нагрузка 150 кг, а у FP-9 — дальность до 855 км, а боевая нагрузка --800 кг.

До этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что баллистические ракеты «Фламинго», массовый выпуск которых на Украине запланирован на начало 2026 года, смогут повлиять на соотношение сил в зоне боевых действий, только если страна произведет их в достаточном количестве.

Ранее эксперт обратил внимание на странности во внешнем виде ракеты «Фламинго».