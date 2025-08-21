Полковник оценил влияние украинских ракет «Фламинго» на расклад сил на фронте

Баллистические ракеты «Фламинго», массовый выпуск которых на Украине запланирован на начало 2026 года, смогут повлиять на соотношение сил в зоне боевых действий, только если страна произведет их в достаточном количестве. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Все зависит от того, какое их (ракет «Фламинго» — «Газета.Ru») количество появится на поле боя. Я полагаю, что мощности, которыми сегодня располагает Украина, не позволят ей массово оснастить войска этими системами», — сказал Матвийчук.

При этом он отметил, что «Фламинго» является очень опасной ракетой с дальностью полета до 3000 км. Более того, она способна нести ядерный заряд.

«Так как ядерных зарядов [у Украины] нет, мы не исключаем, что она может доставить грязную бомбу», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Москва не позволит Киеву развернуть массовое производство «Фламинго». Отставной полковник добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются хотя бы 500 ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

21 августа украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что массовое производство ракет «Фламинго» должно начаться к концу декабря 2025 года или в январе–феврале следующего года. Как он отметил, эти ракеты «самые успешные» из имеющихся у Киева на данный момент.

